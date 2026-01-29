  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza
Spor

Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza

Yeniakit Publisher
AA
Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza

Eli kanlı Siyonistler sporda da korunuyor. İsrail'de Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a yapılan çirkin saldırıya komik ceza kesildi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) geçen hafta İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle ev sahibi takıma saha kapatma ve caydırıcı para cezası gibi sert yaptırımlar beklenirken sadece 12 bin avro para cezası verildi.

Avrupa Ligi organizasyonundan yapılan açıklamada, ​​"Maccabi Rapyd, Panathinaikos ile oynanan maç sırasında taraftarlarının yaptığı hakaret içerikli tezahüratlar nedeniyle Avrupa Ligi Basketbol Disiplin Kuralları uyarınca 12 bin avro para cezasına çarptırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

 

Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması öncesi salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman ve Yunanistan ekibi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.

İsrailli taraftarlar, müsabaka sırasında ve maçın sona ermesinin ardından Ergin Ataman soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürdü. Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanan mücadeleyi 75-71 kazandı.

Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki göstermişti.

 

Ataman, mücadelelerinden dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Müthiş mücadele ettik. Maçı kazanmak için birçok şans elde ettik. Ancak bu, işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi olarak NBA ile rekabet halindeyiz belki ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ŞeyhŞamil

Bu olay türk milletini düşündürüp uyandırmalı ama nerede!!? Bir basketbol maçında sadece antrenör Türk diye 10.000 yahudi ( onbin) saatlerce koro halinde küfür ediyor hakaret yağdırıyor. Hepsi sözde eğitimli kültürlü çoğu ortayaş altı genç yahudiler!?.. Gazze'ye giden yardım kamyonlarını yolu kesip yağmalayan kızlı erkekli genç nesil yahudiler dünya ve azbuçuk-!?-bizim TV ekranlarımıza takılmıştı. Bizde ise Filistin destek yürüyüşüne giden yaşlı adamı yumruklayıp burnunu kıran, ve o haine destek verenleri , stada filistin bayrağını sokmayı yasaklayanları cami istemiyoruz diyenleri görmekteyiz. Hangi örnekteki millet ve - haklı haksız- nesil devletini dinini milletini seviyor koruyorsa gelecek onlarındır.
x

