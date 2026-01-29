  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devlet 26 yıldır Apo'yu da korumuyor mu? İtirafçının korunması Özgür'ü rahatsız etti Narin Güran Davasında flaş gelişme! Birer birer tahliye ediliyorlar 2 ülkeyi masaya oturtma peşinde! İsrail'de Erdoğan yine manşetlerde Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında çelişkili ifadeler! Savcılıkta öyle mahkemede böyle AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek Merkez Bankası’ndan yeni rekor! 6.15 trilyon dolarlık dev keşif dünyayı sarsacak: Tarihin en büyük demir cevheri rezervi bulundu Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik" Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi
Yerel 8 gündür kayıp! Buz tutan nehirde arama sürüyor
Yerel

8 gündür kayıp! Buz tutan nehirde arama sürüyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 gündür kayıp! Buz tutan nehirde arama sürüyor

Diyarbakır Çınar'da kayıp olan zihinsel engelli 2 çocuk annesi Nimet Kılıç’tan 8 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmalarında yüzeyi buz tutan nehir de dahil yaklaşık 70 kilometrelik alan tarandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç’ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.

 

21 Ocak’tan bu yana haber yok

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

 

70 kilometrelik alan tarandı

Arama çalışmalarının 8’inci gününde 480 personel, kadavra arama köpeği ‘Pusat’ ve arama-kurtarma köpeği ‘Dilim’ ile arama çalışmaları sürüyor. Arazi koşullarında sürdürülen aramalarda şu ana kadar yaklaşık 70 kilometrelik alan tarandı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de yüzeyi buz tutan nehirde arama yaptı.

Öğretmen geri manevra yapan aracın altında kaldı
Öğretmen geri manevra yapan aracın altında kaldı

Yerel

Öğretmen geri manevra yapan aracın altında kaldı

İnegöl’de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
İnegöl’de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yerel

İnegöl’de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Mesai yolunda facia! Servis, üzüm bağına uçtu: 25 yaralı
Mesai yolunda facia! Servis, üzüm bağına uçtu: 25 yaralı

Yerel

Mesai yolunda facia! Servis, üzüm bağına uçtu: 25 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23