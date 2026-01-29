  • İSTANBUL
Değişecek: Apple, İsrailli girişim Q.ai’yi sessiz sedasız satın aldı! iPhone'larda neler değişecek?
Apple, İsrailli girişim Q.ai’yi sessiz sedasız satın aldığını duyururken, kamuoyu iPhone'larda neler değişecek sorusunun cevabını arıyor.

Apple, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ses alanında yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışan İsrailli girişim Q.ai’yi satın alındı!

Bu satın almanın ardından Q.ai’nin kurucu ekibi Apple’a katılacak. Bu ekipte, daha önce üç boyutlu algılama şirketi PrimeSense’i kuran ve 2013 yılında Apple’a satan CEO Aviad Maizels de yer alıyor. PrimeSense anlaşması, Apple’ın iPhone’larda parmak izi sensörlerinden uzaklaşıp yüz tanıma teknolojisine yönelmesine katkı sağlamıştı.

Q.ai'yi satın alan Apple neyin peşinde? Reuters'ın haberine göre Apple, satın almanın finansal koşullarını ya da Q.ai’nin teknolojisinin ne amaçla kullanılacağını açıklamadı. Ancak şirket, girişimin makine öğrenimini kullanarak cihazların fısıltı halindeki konuşmaları anlayabilmesine yardımcı olan ve zorlu ortamlarda ses kalitesini artıran yeni uygulamalar üzerinde çalıştığını belirtti. Maizels, yaptığı açıklamada, “Apple’a katılmak, sınırları zorlamak ve ortaya koyduklarımızın tüm potansiyelini hayata geçirmek için olağanüstü imkanlar sunuyor. Bu deneyimleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştıracak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi. Apple, AirPods kulaklıklarına yeni yapay zeka özellikleri eklemeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl, konuşmaları diller arasında çevirebilen bir teknoloji tanıtmıştı.

Apple’ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, yaptığı açıklamada, “Q.ai, görüntüleme ve makine öğrenimini kullanmanın yeni ve yaratıcı yollarına öncülük eden olağanüstü bir şirket. Aviad’ın liderliğinde bu şirketi satın almaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve bundan sonra neler geleceği konusunda daha da heyecanlıyız” ifadelerini kullandı. Şirketler, Q.ai’nin kurucu ortakları Yonatan Wexler ve Avi Barliya’nın da Apple’a katılacağını açıkladı.

