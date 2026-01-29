Değişecek: Apple, İsrailli girişim Q.ai’yi sessiz sedasız satın aldı! iPhone'larda neler değişecek?

Q.ai'yi satın alan Apple neyin peşinde? Reuters'ın haberine göre Apple, satın almanın finansal koşullarını ya da Q.ai’nin teknolojisinin ne amaçla kullanılacağını açıklamadı. Ancak şirket, girişimin makine öğrenimini kullanarak cihazların fısıltı halindeki konuşmaları anlayabilmesine yardımcı olan ve zorlu ortamlarda ses kalitesini artıran yeni uygulamalar üzerinde çalıştığını belirtti. Maizels, yaptığı açıklamada, “Apple’a katılmak, sınırları zorlamak ve ortaya koyduklarımızın tüm potansiyelini hayata geçirmek için olağanüstü imkanlar sunuyor. Bu deneyimleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştıracak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi. Apple, AirPods kulaklıklarına yeni yapay zeka özellikleri eklemeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl, konuşmaları diller arasında çevirebilen bir teknoloji tanıtmıştı.