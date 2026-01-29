CHP’li avukat, odatv kavgası büyüyor! Hüseyin Ersöz, Soner Yalçın’ı kendisine şahit getirince...

Avukat Hüseyin Ersöz ve gazeteci Soner Yalçın arasında yaşanan "Hürrem Elmasçı' gerginliği sürüyor. Ersöz, Yalçın mahlas olarak kullandığını belirttiği Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı'nın son yazısında Ersöz hakkındaki “FETÖ davalarının avukatlığı” iddiasına bu kez nikâh fotoğrafıyla yanıt verdi. Daha önce, avukatlığını yaptığını duyurduğu Yalçın'ın kendisinin nikâh şahidi olduğu da söyleyen Ersöz, "Soner Yalçın yine Hürrem Elmasçı takma adının arkasına gizlenip beni yazmış. Soner Yalçın’ın yanına 'sızmış' olmalıyım ki, nikah şahidim de olmuş" yazdı.



Oda TV yazarlarından Hürrem Elmasçı, Avukat Hüseyin Ersöz hakkında “FETÖ davalarının avukatlığını yaptığı" iddiasında bulundu. Elmasçı, "Kimine göre ise Hüseyin Ersöz’ün bilinmez karanlık bağlantıları var… Hedefi CHP içinde yükselmekti. Son yerel seçimde, CHP listesinden Şişli Belediyesine aday oluyor, kazanıyor. Sonra İBB soruşturmaları, gözaltıları, tutuklamalar başlıyor. Her daim olduğu gibi daima medya mikrofonlarının karşısına geçiyor, konuşup duruyor” ifadelerini kullandı.





Avukat Ersöz de yazıyı sosyal medya hesabından alıntılayarak, “Hürrem Elmasçı mahlaslı Soner Yalçın, bugün sitesinde 'Kim bu Hüseyin Ersöz' diye sormuş. Yazayım; henüz Hürrem Elmasçı değilken Soner Yalçın’ın da avukatıydım” yazdı.



"Soner Yalçın’ın yanına 'sızmış' olmalıyım ki, nikah şahidim de olmuş"

Elmasçı, bugün "FETÖ hizmetkârı Hüseyin Ersöz: Cezaevine 79 kez ziyaret" başlığıyla yayımlanan yazısı ise, Oda TV hesabından, "Hüseyin Ersöz hangi azılı FETÖ kasalarının dosyalarını almış hangilerini savunmuş bir bir çıkardım. Terör örgütüne mensup kimler yokmuş ki müvekkil listesinde... Avukat Hüseyin Ersöz neden ısrarla İmamoğlu'nun çevresine 'sızmak' istedi? Neden yanlarına sokmadılar bu 'şeytanın avukatını'? Bu iş daha çok su kaldırır çocuklar..." ifadeleriyle paylaşıldı.





Bu yazıyı da sosyal medya hesabından alıntılayan Ersöz, bu kez kendi nikâhından bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı:



"Soner Yalçın yine Hürrem Elmasçı takma adının arkasına gizlenip beni yazmış. Benim FETÖ’cü olduğum yalanını öne sürüp, 'her yere sızdığımı' belirtmiş. İşte aşağıdaki karede de görüleceği üzere, Soner Yalçın’ın yanına 'sızmış' olmalıyım ki, nikah şahidim de olmuş".