Gündem

Cezaevi aracı devrildi, 19 yaralı

Mithatpaşa Mahallesi, Kemerburgaz Yolu'nda cezaevi aracı devrildi. Aracın içinde 12 mahkum, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 jandarma personeli de ağır yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi, Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 6 Jandarma personeli, 1 şoför ve 12 mahkum olduğu belirtildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 Jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

