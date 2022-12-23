Damarlardaki pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğer ve beyni koruyor: Her derde deva altın süt böyle olur!

Romatizma ve artrite gibi eklem hastalıklarında tedavi edici özellik gösteriyor. Aynı zamanda altın süt bağışıklık sistemini güçlendiren özelliği sayesinde kansere yakalanma riskini azaltıyor ve kansere karşı vücutta koruma sağlıyor.

Altın süt tarifi İbrahim Saraçoğlu tarafından da bir programda incelenmiş ve Saraçoğlu içerikteki özellikle zerdeçal ve tarçının bizim mutfağımızdaki en önemli malzemelerdir diyor.

Zerdeçal, süt ve su birleşimiyle oluşan karışım karaciğeri temizlemede, vücutta ki toksinleri temizleme de ve sindirim sistemini düzene sokmada yardımcı oluyor. Altın süt faydası say say bitmiyor. En önemli faydası: Altın süt, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır. *Altın süt bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur.

Altın Süt Nasıl Hazırlanır?

Malzemeler:

* 40 gram zerdeçal (yaklaşık 3 yemek kaşığı)

* 1 su bardağından biraz daha az su (100-150 ml su)

* Süt

Altın Süt Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak su ve toz zerdeçal karıştırılır. Ardından ocağa alınarak yaklaşık 8 dakika kadar pişirilir. Karışım macun kıvamına gelecektir. Eğer katı bir kıvamda olursa bir miktar daha su ilave edebilirsiniz. Macun kıvamına geldikten sonra ocağın altını kapatın. Hazırladığınız bu karışımı 40 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

* Zerdeçal ve su ile hazırladığınız bu macundan her gün gece yatmadan önce ve sabah kahvaltı sonrası olmak üzere günde 2 defa 1 çay kaşığı macunu 1 bardak süt ile karıştırarak tüketmelisiniz. Dilerseniz altın sütünüzü bal ile tatlandırabilirsiniz. Düzenli kullandığınızda daha etkili ve hızla faydasını göreceksiniz.

Yağ yakan altın süt tarifi nasıl yapılır?

Yağ yakan altın süt: Sütünüz biraz ılıdıktan sonra 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ilave ederek kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra birer çay kaşığı karabiber ve toz tarçın ilavesini yapabilirsiniz. İsteğe göre birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı eklenebilir. Afiyet olsun

Altın sütün faydaları

Altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur. *İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler. *Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştirir. *Altın süt, sivilce oluşumuna engel olurken var olanları da iyileştirir.

Altın süt kaç gün içilmeli?

Altın sütü günde en fazla 2 defa tüketilmelidir. Günün istediğiniz saatinde ise altın sütünü tüketebilirsiniz.