0553 313 94 23

Damar tıkanıklığına iyi gelen 8 bitki

Damar tıkanıklığının nasıl oluştuğunu anlamak, etkili bir tedavi için oldukça önemlidir. Damar tıkanıklığı ve iyi gelen bitkiler hakkında detaylı bilgiler için okumaya devam edin.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
Damar tıkanıklığına iyi gelen 8 bitki

Plak, arterler içinde oluşan ve büyüyen, kan damarlarının tıkanmasına ve sertleşmesine neden olan sert bir maddedir. Arteriyel plak oluşumu, sıklıkla hayati organlara giden kan akışını yavaş yavaş keserek kalp krizlerine ve felçlere yol açar. "Yapışkan" trombositler ve arter duvarlarından kurtulan yumuşak plak ile oluşan kan pıhtıları kan akışını engelleyebilir ve ölüme neden olabilir. Ateroskleroz, arterlerde plak birikimini içeren ve aynı zamanda yaygın olarak "arterlerin sertleşmesi" olarak adlandırılan bir hastalıktır. Plak yağ, kolesterol, kalsiyum ve kandaki diğer maddelerden oluşur.

Damar tıkanıklığına iyi gelen bitkiler

1- Sarımsak

Sarımsak, arterlerdeki plak birikimini önleyebilir ve tedavi edebilir. Genellikle kapsül halinde alınsa da, taze sarımsak da etkilidir. Klinik araştırmalar, taze sarımsak veya sarımsak takviyelerinin tüketilmesinin "kolesterol seviyelerini düşürüp, kan pıhtılarını önlediğini ve plağı imha edebileceğini" tespit etmiştir.

Yapılan çalışmalara göre, sarımsak aterosklerozun önlenmesinde kadınların için faydalı olabilir. Sarımsakta bulunan allicin ve ajoen adı verilen bileşenler kan pıhtılarının "yapışkanlığını" azaltarak kan pıhtılarının önlenmesinden sorumludur. Çiğ sarımsak yerine sarımsak özü alınması, ateroskleroz ve arterlerde plak oluşumuna neden olan LDL kolesterolün oksidasyonunu önleyebilir.

2- Karnıyarık otu

Çoğunlukla bir çeşit çözünür liften oluşan bir bitki olan karnıyarık otu kullanmak, arterlerdeki plağın büyümesinin temel nedeni olan kolesterolü düşürmeye de yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar, karnıyarık otunun kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürebildiğini gösteriyor. Yemeklerden 30 dakika ila bir saat sonra ayrı ayrı dozlarda günlük 10 ila 30 g karnıyarık otu almak, kolesterol ve kan şekeri düzeylerinin düşürülmesine yardımcı olabilir.

3- Guggul

Bilimsel çalışmalar "karışık sonuçlar" bulmuş olsa da, günde 3 ila 6 gram guggul almak yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak arterlerdeki plak birikimini azaltıyor. Ayrıca, kolesterol ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde düzeltebileceği öne sürülmektedir.

4- Bahçe alıcı

Bahçe alıcı, kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için geleneksel tıpta kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar, iki veya üç doza bölünmüş şekilde günde 160 ila 180 mg tüketmenin, arterlerde plak oluşumunu önlemeye, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

5- Keşişkülahı

Keşişkülahı, geleneksel tıpta arterlerin sertleşmesini veya hastalığın ilgili semptomlarının tedavi etmek için kullanılmıştır.

6- Zerdeçal

Yapılan çalışmalar, zerdeçaldaki aktif bileşiğin kan trombositlerinin pıhtılaşmasını ve arterlerde plak oluşmasının önlenmesine yardımcı olabileceği tespit edilmiştir. Zerdaçal, geleneksel Çin tıbbında kanı sulandırmak için kullanılmıştır. Zerdaçalın sahip olduğu güçlü antioksidan etkiler, LDL kolesterolü düşürebilir ve plak birikmesini önleyebilir.

7- Zencefil

Yapılan çalışmalar, günde 10 gr ya da 1 silme çay kaşığı kök zencefil tüketmenin trombositlerin yapışkanlığını azaltabileceği ve arterlerdeki plak oluşumunun temizlenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Zencefil, 12’den fazla antioksidan içerir ve serum kolesterol seviyelerini düşürmeye, dolaşımını iyileştirmeye ve kanın pıhtısı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

8- Yaban mersini

Yaban mersini, zerdeçal gibi pıhtı ve plak oluşumuna neden olan kan trombositi kümeleşmesini önleyebilir. Yapılan çalışmalar, yaban mersininin kalp ve damar kasılmalarını ve kan pıhtılaşmasını önleyebileceğini göstermiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16
  1. trombosit
  2. arter
  3. Plak yağ
  4. kolesterol
  5. kalsiyum
  6. sarımsak
  7. Karnıyarık Otu
  8. Guggul
  9. Bahçe Alıcı
  10. Keşişkülahı
  11. Zerdeçal
  12. Zencefil
  13. yaban mersini
  14. LDL kolesterolü
  15. ateroskleroz
  16. damar tıkanıklığı
  17. Damar tıkanıklığına iyi gelen bitkiler
  18. trigliserit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi aldı
    1. İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi..
    2. Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu
    3. Kereste boşalttığı sırada dengesini..
    4. Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına..
    5. Çaycumaspor Kulübünden Kaymakam Keçeli..
    6. MİT'ten sınır ötesine operasyon
    7. Maden kazasında hayatını kaybedenlere..
    8. Trabzonspor'da Sparta Prag maçı..
    9. Antalyaspor’dan akaryakıt istasyonu..
    10. Söke’de mezarlıklarda bayram temizliği
    11. Damar tıkanıklığına iyi gelen 8 bitki
    12. Çanakkale’de 5 bin saman balyası yandı
    13. Jandarma ve MİT'in Suriye'nin..
    14. Beşiktaş'ın Avusturya kampı
    15. Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle..
    16. Medipol Başakşehir’in, Şampiyonlar..
    17. İnönü Belediyesi’nden spor..
    18. Yanan otobüsün şoförleri adliyeye..
    19. Minik carettalar ay ışığı ile sokak..
    20. Suriye'nin kuzeyinde patlamalar: 1..
    21. Futbolseverleri şaşırtan anlar! Yeni..
    22. STSO Başkanı Kuzu, faiz oranlarının..
    23. Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen..
    24. Erdoğan'dan altın madalya kazanan..
    25. Kayseri’deki kan donduran olayda flaş..
    26. “Dünyanın fındığı burada” dediler
    27. Özkan’dan Karacabey Belediyespor’a..
    28. İskenderun’da Sahil Güvenlik Yelken..
    29. Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları..
    30. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde..
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu