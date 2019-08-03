Damar tıkanıklığına iyi gelen 8 bitki

Plak, arterler içinde oluşan ve büyüyen, kan damarlarının tıkanmasına ve sertleşmesine neden olan sert bir maddedir. Arteriyel plak oluşumu, sıklıkla hayati organlara giden kan akışını yavaş yavaş keserek kalp krizlerine ve felçlere yol açar. "Yapışkan" trombositler ve arter duvarlarından kurtulan yumuşak plak ile oluşan kan pıhtıları kan akışını engelleyebilir ve ölüme neden olabilir. Ateroskleroz, arterlerde plak birikimini içeren ve aynı zamanda yaygın olarak "arterlerin sertleşmesi" olarak adlandırılan bir hastalıktır. Plak yağ, kolesterol, kalsiyum ve kandaki diğer maddelerden oluşur.

Damar tıkanıklığına iyi gelen bitkiler

1- Sarımsak

Sarımsak, arterlerdeki plak birikimini önleyebilir ve tedavi edebilir. Genellikle kapsül halinde alınsa da, taze sarımsak da etkilidir. Klinik araştırmalar, taze sarımsak veya sarımsak takviyelerinin tüketilmesinin "kolesterol seviyelerini düşürüp, kan pıhtılarını önlediğini ve plağı imha edebileceğini" tespit etmiştir.

Yapılan çalışmalara göre, sarımsak aterosklerozun önlenmesinde kadınların için faydalı olabilir. Sarımsakta bulunan allicin ve ajoen adı verilen bileşenler kan pıhtılarının "yapışkanlığını" azaltarak kan pıhtılarının önlenmesinden sorumludur. Çiğ sarımsak yerine sarımsak özü alınması, ateroskleroz ve arterlerde plak oluşumuna neden olan LDL kolesterolün oksidasyonunu önleyebilir.

2- Karnıyarık otu

Çoğunlukla bir çeşit çözünür liften oluşan bir bitki olan karnıyarık otu kullanmak, arterlerdeki plağın büyümesinin temel nedeni olan kolesterolü düşürmeye de yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar, karnıyarık otunun kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürebildiğini gösteriyor. Yemeklerden 30 dakika ila bir saat sonra ayrı ayrı dozlarda günlük 10 ila 30 g karnıyarık otu almak, kolesterol ve kan şekeri düzeylerinin düşürülmesine yardımcı olabilir.

3- Guggul

Bilimsel çalışmalar "karışık sonuçlar" bulmuş olsa da, günde 3 ila 6 gram guggul almak yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak arterlerdeki plak birikimini azaltıyor. Ayrıca, kolesterol ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde düzeltebileceği öne sürülmektedir.

4- Bahçe alıcı

Bahçe alıcı, kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için geleneksel tıpta kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar, iki veya üç doza bölünmüş şekilde günde 160 ila 180 mg tüketmenin, arterlerde plak oluşumunu önlemeye, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

5- Keşişkülahı

Keşişkülahı, geleneksel tıpta arterlerin sertleşmesini veya hastalığın ilgili semptomlarının tedavi etmek için kullanılmıştır.

6- Zerdeçal

Yapılan çalışmalar, zerdeçaldaki aktif bileşiğin kan trombositlerinin pıhtılaşmasını ve arterlerde plak oluşmasının önlenmesine yardımcı olabileceği tespit edilmiştir. Zerdaçal, geleneksel Çin tıbbında kanı sulandırmak için kullanılmıştır. Zerdaçalın sahip olduğu güçlü antioksidan etkiler, LDL kolesterolü düşürebilir ve plak birikmesini önleyebilir.

7- Zencefil

Yapılan çalışmalar, günde 10 gr ya da 1 silme çay kaşığı kök zencefil tüketmenin trombositlerin yapışkanlığını azaltabileceği ve arterlerdeki plak oluşumunun temizlenmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Zencefil, 12’den fazla antioksidan içerir ve serum kolesterol seviyelerini düşürmeye, dolaşımını iyileştirmeye ve kanın pıhtısı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

8- Yaban mersini

Yaban mersini, zerdeçal gibi pıhtı ve plak oluşumuna neden olan kan trombositi kümeleşmesini önleyebilir. Yapılan çalışmalar, yaban mersininin kalp ve damar kasılmalarını ve kan pıhtılaşmasını önleyebileceğini göstermiştir.