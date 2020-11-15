Damalı bayrak dalgalandı! Formula 1 Grand Prix şampiyonu belli oldu

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul'da koşuldu. 6. sırada başladığı yarışı ilk sırada tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, puanını 307'ye yükselterek en yakın rakibi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul'da şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazandı ve Formula 1'de en çok şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

İlk şampiyonluğunu 2008'de yaşadı

Formula 1'de 2007'deki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçıran Hamilton, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi.

Hamilton, 2008'deki ikinci yılında ilk şampiyonluğunu yaşadı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014'ten itibaren Formula 1'e damga vurdu. Büyük Britanyalı pilot, 2008'den sonra 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon tamamladı.

10 yılda 7 şampiyonluk

Yarış kariyerine 1991 yılında başlayan Michael Schumacher, 2006 yılında emekliliğini açıklasa da 2010-2012 yıllarında yeniden Formula 1'de yarışmıştı. Efsane pilot, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 yılları olmak üzere 10 yılda 7 şampiyonluk yaşamayı başarmıştı.