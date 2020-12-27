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Sağlık Damak kaşıntısına dikkat! Bu hastalıkların habercisi olabiliyor
Sağlık

Damak kaşıntısına dikkat! Bu hastalıkların habercisi olabiliyor

Ağız içi sağlık sorunlarından biri olan damak kaşıntısı, farklı hastalıkların habercisi olabilir. Genellikle virüs ve bakterilerin ağızdan geçerken damağın üst kısmına yapışarak deformasyona yol açmasıyla ortaya çıkar. Peki damak kaşıntısı neden olur, hangi hastalıkların habercisidir? Damak kaşıntısına neler iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 03:29:00 -
Damak kaşıntısına dikkat! Bu hastalıkların habercisi olabiliyor

Damak kaşıntısı, alerjilere karşı duyarlı olan kişilerde sıklıkla görülür. Bu rahatsızlık öksürme, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve yüz ağrısı gibi belirtilerle de kendini gösterir. Ancak damak kaşıntısı farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Peki damak kaşıntısı belirtileri nelerdir? Hangi hastalıkların habercisidir? Damak kaşıntısına neler iyi gelir? İşte tüm detaylar.

Damak kaşıntısı hangi hastalıkların habercisidir?

- Tiroidin az hormon üretmesine hipertiroid denir. Hipertiroidin en yaygın belirtisi ise damak kaşıntısıdır.

- Ağızda oluşan mantar enfeksiyonuna halk arasında pamukçuk denir. Bu hastalık, bağışıklık oranı düşük kişilerde ortaya çıkar. Yutkunmada zorlanma, ağız içi şişlik ve damak kaşıntısı bu hastalığın en yaygın belirtilerindendir.

- Ayrıca ağız kanseri hastalığının da habercisi olabilir.

Damak kaşıntısının belirtileri nelerdir?

- Ağız içinde uyuşma

- Tad almada zorlanma

- Damakta karıncalanma hissi

- Üst solunum yolunda kaşıntı

- Sarı renkte tükürük

Damak kaşıntısı nasıl geçer? Damak kaşıntısına doğal tedavi yöntemleri

- Tuz ve karbonat

Tuz, antibakteriyel özelliği sayesinde mantar oluşumlarını yok eder. 2 tatlı kaşığı karbonat, 3 tatlı kaşığı tuzu bir bardak ılık suyun içine koyup iyice karıştırın. Bu karışımı kaşıntı geçene kadar günde 2 defa gargara yaparak kullanabilirsiniz.

- Elma sirkesi

İçerisinde antibiyotik barındıran elma sirkesi, damak kaşıntısını geçirmeye yardımcı olur. 3 yemek kaşığı elma sirkesini ılık bir su bardağının içerisine dökün. Ardından içerisine 3 damla limon damlatın. Bu karışımı gargara yaparak kullanabilirsiniz.

- Sarımsak

İltihaplı alerji sonucu ortaya çıkan damak kaşıntısını geçirmede etkili yollardan biri de sarımsaktır. 4 diş sarımsağı rendeleyip ılık su ile karıştırın. Bu karışımı 1 saat bekledikten sonra gargara yaparak kullanabilirsiniz.

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