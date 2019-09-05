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Damağınıza göre kısır tarifi

Altın günlerinin ve çay saatlerinin vazgeçilmezi kısırı hemen hemen haftada bir yeriz ve kolayca hazırlırız.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:30
Damağınıza göre kısır tarifi

Türk mutfağında herkesin sevdiği ve sıklıkla yapılan kısırı bir de bizim tarifimizle deneyin. İşte, lezzetli kısır tarifi...

MALZEMELER

1 bardak ince bulgur
½ sıcak su (bulguru ıslatmak için)
1 kaşık biber salçası
½ kaşık domates salçası
3 yaprak marul
1 demet maydanoz
3 tane taze soğan
1 kuru soğan
1 kaşık zeytinyağı(soğanı kavurmak için)
Yarım çay bardağı zeytinyağı (az gelirse ekleme yapın)
1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
Karabiber
Pul biber
Kimyon
Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak bulgurunuzu geniş bir kabın içinde sıcak suyla ıslatın. Suyu ekledikten sonra kapağını örtüp dinlenmeye bırakın. Bu sırada bir tavanın içinde zeytinyağı ile küp küp kestiğinizde soğanı kavurun. Daha sonra salçalarını katın. 3-4 dakika da bu biçimde kavurup kapatın.

Yapmış olduğunuz karışımı bulgurun içine aktarıp güzelce her tarafını alacak biçimde karıştırın. Üstüne baharatlarını ve taze soğanını ve ince ince kestiğiniz marulu da katıp biraz daha karıştırdıktan sonra servis tabaklarına koyabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:30
  1. Tarifi
  2. Kısır

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