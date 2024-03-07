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Yaşam Damada ateş etmek isteyen dayı kazara yeğenini vurdu
Yaşam

Damada ateş etmek isteyen dayı kazara yeğenini vurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-07 03:32:00 -
Damada ateş etmek isteyen dayı kazara yeğenini vurdu

Bolu'da eşiyle sorun yaşayan kadın evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti. Yaşanan gerginlik sırasında damadı pompalı tüfekle vurmak isteyen kadının dayısı yanlışlıkla yeğenini vurdu.

Bolu merkez Kültür Mahallesi'nde Sevgi Şen (35) iki yıldır evli olduğu eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti.

Bunun üzerine Selim Şen (35) eşini almak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. (55) ile tartıştı.

Yeğenini vurdu

Yaşanan tartışma sırasında Mehmet Ali G. pompalı tüfekle Selim Şen'i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen'i vurdu.

Sevgi Şen kanlar içerisinde yığılırken silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna saçmalar isabet eden Sevgi Şen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaçan dayı aranıyor

Polis ekipleri olay yerinden kaçan Mehmet Ali G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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