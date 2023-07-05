Damacana suya büyük zam! Artık isyan ettirdi

Türkiye'de zam furyasına bir ürün daha katıldı. Muğla'nın en gözde turizm ilçesi Fethiye'de damacana suya büyük bir zam geldi. Son yapılan zamla birlikte 19 litrelik damacana suyun fiyatı 50 TL’ye fırladı. Bu zammın başka illere de yakında yansıyacağı ifade ediliyor.

Zam öncesinde 40 ile 45 TL arasında satışı yapılan damacana suya yapılan ortalama yüzde 10 oranındaki zammın ardından 0,50 litrelik suların ise en düşük fiyatı 5 TL oldu.