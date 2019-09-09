Dalış rekortmeni farkındalık için Azmak’ta daldı

Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi’nde her gün binlerce yerli ve yabancı turistin tekne turu yaptığı Kadın Azmağı’nın temiz kalmasına dikkat çekmek için serbest dalış dünya rekortmeni milli yüzücü Şahika Ercümen Azmak’ta dalış yaptı.

Özel Çevre Koruma alanı içinde yer alan ve yüzlerce kuş türü, çok sayıda balık ve bitki türüne ev sahipliği yapan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı su samurlarını da bünyesinde barındırıyor.

Son yıllarda özellikle Azmak çevresinde artan işletme sayısı ve ziyaretçi sayısındaki artış sonrası Azmak’ın korunmasına dikkat çekmek için Muğla Sinema ve Fotoğraf Derneği tarafından ‘Azmak Temiz Kalsın’ projesi kapsamında serbest dalış dünya rekortmeni ve milli yüzücü Şahika Ercümen projeye destek vermek için Akyaka’ya geldi.

Azmak turlarının başlangıç noktasında Şadi Kaptan teknesi ile Azmak başlangıcına hareket eden MUSFOD üyeleri ve milli yüzücü Şahika Ercümen, buradan su altı fotoğraf ve video çekimi yapmak ve aynı zamanda Azmak içindeki çöplerin toplanması için dalış gerçekleştirdiler.

Dalış öncesi gazetecilere açıklama yapan serbest dalış dünya rekortmeni ve milli yüzücü Şahika Ercümen, suyun altının güzelliğini ve aynı zamanda neyin korunması gerektiğini göstermek istediklerini söyledi. Ercümen, “Azmak Nehri bir cennet aslında ve doğası ayrı güzel ama insanlar tabi hep onun suyunun üstünün keyfini yaşamayı seviyorlar. Fakat suyun altındaki kirliliği görmüyorlar. Biz maalesef sanki suyun altına attığımızda bir şeyi yok olacak gibi düşünüyoruz ama aslında böyle bir doğal güzelliğin içinde bile hala plastik atıklar var, birçok şişe var. Tekne ile gelirken benim de gözlemleme şansım oldu. Şimdi dalışta da göreceğiz. Buraya MUSFOD Derneği’nin daveti ile geldim ve birlikte su altı güzelliklerin gösterip aslında neyi korumamız gerektiğini biraz daha görsel olarak sunmaya çalışacağız. Çünkü sadece burayı temizlemek oranın güzelliğini yerine getirmek anlamında değil, buradaki ekolojik dengeye de katkı sunmak. Buranın bozulmadan nesillerce devam etmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

‘Akyaka temiz kalsın’ kampanyasını gerçekleştiren Muğla Sinema ve Fotoğraf Derneği (MUSFOD) Başkanı Murat Günay, “Muğla Sinema ve Fotoğraf Derneği olarak Azmak’ta uzun yıllardır böyle bir proje yapmayı düşünüyorduk temiz kalması ile ilgili. Azmak temiz kalsın projesinde de 2-3 ay önce aklımıza geldi ve bunu Şahika Hanım ile yapmayı düşündük. Özellikle Salda’da kırdığı dünya rekorundan sonra bunu yapmaya iyice karar verdik. Kendisi ile görüştük, sağ olsun seve seve kabul etti ve Akyaka’ya davet ettik geldi. Burada şimdi dalacak. Biz burada Azmak’ın su altı güzelliklerini göstermek istiyoruz. Ne kadar kirlettiğimizi de göstermek istiyoruz. Bir farkındalık oluşturup buraya gelen misafirlerin biraz daha titiz davranması, temiz davranmasını istiyoruz Azmak’a. İnşallah bir amacına ulaşır ve Azmak en azından bu şekilde kalır. Amacımız bu” dedi.