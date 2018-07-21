Dalış maskesi yüzüne yapışan çocuk yaşam savaşı veriyor

Bodrum’da 8 yaşındaki Doruk, dalış maskesiyle denize atladı. Su alan maske, tatilcinin yüzüne yapıştı. Nefessiz kalan çocuk, son anda denizden çıkarıldı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Doruk, hastanede ölüm-kalım savaşı vermeye başladı.

Tatilcilerin akın ettiği Muğla Bodrum'dan gelen haber, korku saçtı. Olay, Yeşilyurtlular Ortakent Tatil Sitesi'nde yaşandı. Siteden ev kiralayan bir ailenin 8 yaşındaki oğlu Doruk, annebabasından izinsiz 3 arkadaşıyla siteden çıktı. Arkadaşlarıyla Ortakent'teki bir plaja giden Doruk, dalış maskesini takıp iskeleden denize atladı.

Doruk, dalış maskesiyle bu iskeleden 4 metrelik suya daldı. Ancak maske su alıp yüzüne yapışınca dehşet dolu anlar yaşandı

​KALBİ DURDU

Doruk, denize dalar dalmaz maskenin içi su aldı ve basınçla birlikte maske çocuğun yüzüne yapıştı. Nefessiz kalan Doruk, 20 dakika boyunca suda çırpındı. Çevredekiler, durumu fark edip çocuğu sudan çıkarttı. Dakikalarca nefessiz kalan ve boğulma tehlikesi geçiren Doruk'a ilk müdahaleyi sitenin doktoru yaptı. Doktor, küçük çocuğun duran kalbini tekrar çalıştırdı. 50 dakika süren çabanın ardından hayata döndürülen çocuk, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Doruk'un hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Öte yandan dalış maskesinin üzerinde "Maskeyle suya atlamayın" uyarısının yazılı olduğu ortaya çıktı..