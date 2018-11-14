Dalgıçlar gözlerine inanamadı! Denizaltında 8 metrelik gizemli canlı

Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki yaratığın içi boş. Yayınlanan videoda, beyazımsı ‘solucanın' kıvrılarak yavaş yavaş yüzdüğü görülüyor.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, daha önce böyle bir şey görmediklerini söyleyen dalgıçlar, başta gözlerine inanamadıklarını ve "uzun çoraba" benzeyen organizmanın mümkün olmadığını düşündüklerini anlattılar.