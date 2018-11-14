Dalgıçlar gözlerine inanamadı! Denizaltında 8 metrelik gizemli canlı
Yeni Zelanda açıklarında dalgıçlar denizaltında 8 metrelik gizemli bir canlı tespit etti.14 Kasım 2018 Çarşamba 16:00
Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki yaratığın içi boş. Yayınlanan videoda, beyazımsı ‘solucanın' kıvrılarak yavaş yavaş yüzdüğü görülüyor.
The New Zealand Herald'ın haberine göre, daha önce böyle bir şey görmediklerini söyleyen dalgıçlar, başta gözlerine inanamadıklarını ve "uzun çoraba" benzeyen organizmanın mümkün olmadığını düşündüklerini anlattılar.
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