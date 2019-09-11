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Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ‘Ölüm kavşağı’ olarak da adlandırılan Atakent kavşağında meydana gelen kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ‘Ölüm kavşağı’ olarak da adlandırılan Atakent kavşağında meydana gelen kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Özel bir kolejde eğitim gören öğrencileri taşıyan 48 S 5561 servis minibüsü, Atakent kavşağına geldiğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 48 EG 985 plakalı kamyon ile kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası yolcu minibüsünde bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.


Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi. Yaralı öğrenciler 112 ekipleri tarafından Dalaman ve Ortaca’daki hastanelerde tedavi altına alındılar.


İlk belirlemelere göre hastanelere gelen yaralı öğrenci sayısının 15 olduğu, bunun artabileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
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