Dalak yırtılması en kötüsü



Dalak, askerden kaçmak için dalağını aldıran bir Doğan Grubu gazetecisi vesilesiyle gündemi bir hayli işgal etmişti 90'lı yıllarda.. Kötü örneği fırsat bilen bazıları askere gitmemek için dalak aldırmaya başlamıştı. Bu durum "ödlek, korkak" anlamına dilimize yeni bir kelime sokmuştu: Dalaksız!

Dalak midenin sol alt kısmında yer alan, küçük, pembe renkli yumruk büyüklüğünde bir organımız.. Genelde yarım kilogram ağırlığındadır. Bir bağışıklık sistemi organı olan dalak, vücudu hastalıklara karşı koruma görevi de üstlenir. Sıvı dengemizin korunmasında etkilidir. Eski ve hasar görmüş hücrelerin tamir edilmesinde rol alır.

BÜYÜMESİ AĞRI YAPAR

Dalak ağrısı genelde karın sol alt kısmında hissedilir. Ağrı genelde nefes alırken ve fazla miktarda, ağır yemekler yendikten sonra daha da kötüleşir. Fakat bu ağrılar mide gibi çevre organlardan da kaynaklanabileceği için teşhis etmek zordur. Dalak ağrısı karın alt bölgesinin yanında omuzlar, göğüs bölgesinin sol ve alt kısmına da yayılabilir. Dalak ağrısı, çoğu zaman dalağın normalden fazla büyümesi sonucu ortaya çıkar.

SEBEPLERİ

1) Enfeksiyonlar

Dalak ağrısının en yaygın sebebi bakteriyel, viral veya parazitik olabilen enfeksiyonlardır.

2) Büyüme

Buna tıp dilinde "splenomegali" denir. Fakat bu dalak büyümesinin nadir bir sebebidir. Dalak elastik olması sayesinde normal büyüklüğünden çok daha büyük boyutlarda yırtılmadan ve patlamadan esneyebilir. Ağrıları orta ya da daha şiddetli boyutlarda olabilir. Bu yüzden bazı hastalıklar ortaya çıkabilir.

3) Dalak İnfarktı

Bu dalağın belirli bölümündeki bir dokunun ölümüdür. Buna dalak atardamarındaki hasar yol açar. Böylece kan akışı bloke olur ve oksijen eksikliğinden dolayı bölgede anemi ya da doku hasarı ortaya çıkar.

Genellikle bu durumun belirtileri görünmez. Orta şiddetten daha şiddetli durumlara kadar şu şikayetler ortaya çıkabilir:

Üşütme, yüksek ateş, bulantı, kusma, kırgınlık, göğüs ağrısı, sol omuz ağrısı..

4) Dalak Yırtılması

Dalak yırtılması dalak kapsülünün tahribatına da sebep olabilen acil bir durumdur. Dalak yırtıldığında yoğun bir iç kanama ortaya çıkar. Bu ayrıca şiddetli karın ağrıları yapar.

Dalak yırtılması bir travma ya da karın bölgesindeki bir darbe sonucu oluşur. En yaygın sebepler şunlardır:

Trafik kazaları

Bisiklet kazaları

Sporcu sakatlıkları

Şiddet ve işkence

Ayrıca sıtma, mononükleozis ve hemolitik anemi sonucu da dalak yırtılması ortaya çıkabilir.

Dalak yırtılması halinde, şiddetli karın ağrısı, bulanık görme, denge kaybı ve bayılma hissi, şaşkınlık, şuursuzluk, bulantı, solgunluk, kaygı ve tedirginlik olur.

Dalağı alınanın sürekli aşı olması gerekir

Dalak yırtılması sonucu kısmen veya tamamen alınabilir.

Karaciğerin aksine dalak kendini yenileyemez.

Dalak alındığında vücut enfeksiyonlara karşı daha hassas hale gelir. Onun için aşılama gerekli hale gelir. Aşılar genellikle meningokoksit aşı, pnömokoksal aşı ve B tipi Haemophilus influenzaya karşı kullanılan aşıdır. Antibiyotikler ve vitaminler de ortaya çıkabilecek enfeksiyonları engellemek için doktor tarafından yazılabilir. Ayrıca hastaların sıtma yayıcı ortamlardan uzak durması tavsiye edilir. Bunların yanında yüksek sakatlık riski taşıyan sporlardan uzak durulmalıdır.

Dalak için önce su.. Sonra şu besinler

Dalağın temizlenip daha iyi çalışması için A vitamini, demir, iyot, bol sebze-meyve ve bakliyat gerekmektedir.

En önemlisi gün içerisinde 8 10 bardak su içmeniz gerekmektedir. Dalak vücuttaki fonksiyonlarını etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için suya ihtiyaç duymaktadır. Su tüketiminin az olması ile birlikte dalak kendi kendini temizleyemez ve biriken toksinleri vücudun dışına atamaz.



Çiğ meyve ve sebze tüketimi de dalağın fonksiyonlarının etkin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, elma, kiraz, yaban mersini, çilek, portakal, havuç, kereviz, biber, salatalık, yaprak marul ve brokoli gibi meyve sebzeler sizlerin dalak sağlığı için oldukça önemli olmaktadır.

Zencefil dalakta iltihap oluşumunu engellemektedir. bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlamaktadır.

Balık dalak sağlığı için en önemli gıdalardan birisidir. Omega 3 yağ asitleri sayesinde dalağın daha etkin çalışmasını sağlamaktadır. Balıklar vücuttaki iltihabı azaltmaya ve aynı zamanda dalağın alkol ve tütün gibi toksinlerden oluşan zararlarından kendisini temizlemesine yardımcı olmaktadır. Keten tohumu ve yağı, Kanola yağı, Soya fasulyesi, Soya yağı, Kabak çekirdeği ve yağı, Ceviz ve ceviz yağı bu açıdan yararlıdır.

Dalağı iyileştirmede özellikle Maitake mantarı büyük bir öneme sahiptir.

Semiz otu, ve lahana sizlere iyi gelecektir. Lahana yapraklarını 2 bardak suda 5 dakika boyunca haşlayınız. Daha sonra ılımasını bekleyiniz. Yaprakları sıkarak suyunun çıkmasını sağlayınız. Sonrasında bu suyun içerisine 2 yemek kaşığı üzüm hoşafı ekleyiniz. Bu hazırlamış olduğunuz karışımı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere tüketiniz. Bu karışım zaman içerisinde dalak sorunlarınızın yok olmasını sağlar.