Dakikalarla yarıştılar! Kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
Sağlık

Dakikalarla yarıştılar! Kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dakikalarla yarıştılar! Kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı

Erzurum Oltu'da kalp rahatsızlığıyla hastaneye başvuran 76 yaşındaki Yusuf Özbek, ölümden döndü. Kalp zarında biriken yaklaşık 1 litre sıvı, doktorların zamanla yarıştığı müdahaleyle boşaltıldı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan Yusuf Özbek, nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu öğrendi. Yusuf Özbek, kalp rahatsızlığıyla Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Muayenesinde kalp zarında sıvı biriktiği belirlenen Özbek, tedaviye alındı. Uzman Doktor Anıl Türköz, hastanenin acil servisindeki mevcut teknik imkanları kullanıp, hastanın kalp zarında biriken yaklaşık 1 litrelik sıvıyı boşaltarak kalp fonksiyonlarının normale dönmesini sağladı. Müşahede altında tutulan Özbek'in sağlık durumunu yakından takip eden Doktor Anıl Türköz, "Yusuf Amca, ciddi bir nefes darlığıyla gelmişti. Çekilen tomografisinde kalp çevresinde sıvı olduğu belirlendi. Acil şartlarında kalpte biriken sıvıyı boşalttık. Sıvı boşalınca kendisi de rahatladı" dedi.

“Mükemmel bir başarıyla gerçekleştirdi”

İleri düzey kardiyoloji merkezlerinde yapılabilen kalp zarından sıvı boşaltılma olarak bilinen 'perikardiyosentez işlemi'nin Oltu Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Başhekim Uzman Doktor Ömer Faruk İşleyen, "Oltu için ilk bölge için çok nadir bir acil müdahale yapıldı. Kalbin etrafında sıvı toplanması hadisesiyle bir hasta acile başvurdu. Kalbin zarını geçip oradaki sıvı boşaltma işlemini kardiyoloji uzmanımız mükemmel bir başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.

Sağlık durumu iyiye giden ve rahat nefes alabilen Yusuf Özbek, doktorlara teşekkür etti.

