Dakikalar içinde şarj olabilen çevre dostu pil geliştirildi!

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi bünyesinde çeşitli çalışmalara imza atan bilim insanları, düşük sıcaklıklarda çalışabilen ve tamamen organik bileşenlerle üretilen deneysel bir proton pili geliştirdiklerini duyurdu. Deneysel olarak geliştirilen çevre dostu proton pilin sadece birkaç dakika içerisinde şarj edilebildiği ve yaygın olarak kullanılan lityum iyon pillere göre daha çok avantaj sağladığı belirtildi.

Bilim insanları, geliştirdikleri 60 mAh kapasiteli yeni proton pilin bazı önemli avantajlarına dikkat çekti. Henüz telefonlarda veya otomobillerde kullanılması mümkün olmayan proton pillerin 100 saniyede şarj olduğu belirtildi. Yapılan ilk testler, organik bileşenlerle üretilen pilin, kapasitesinin çoğunu koruduğunu, 500 şarj/deşarj döngüsüne dayanabileceğini gösterdi. Öte yandan bilim insanları, -24 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabilmeyi başaran yeni organik pilin diğer pillerden daha güvenli olduğunu, patlama veya alev alma riskinin olmadığını ifade etti.