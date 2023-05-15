Dakika 1 gol 1! İYİ Parti ortaklarını satışa çıkardı

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14 Mayıs seçimleri bitti. Cumhurbaşkanlığı oyları için henüz kesin bir şey olmasa da milletvekili seçimleri Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle tamamlandı. Millet ittifakı ise müthiş hezimet yaşadı. PKK destekli altılı koalisyonun küçük adayları Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin seçime zerre kadar katkısı olmadı. Hatta CHP'nin oylarının azalmasına neden oldular.

İYİ Parti satmaya başladı

Küçük ortaklar için seçimlerden önce, "Dip dalga geliyor" muhabbetleri yapan muhalif medya şimdi tükürdüğünü yalamaya başladı. İYİ Parti'nin gazetesi Yeniçağ, küçük ortakları satmaya başladı.

Yapılan haberde, "DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'nin CHP'ye katkısı olmadı" ifadesine yer verildi.



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