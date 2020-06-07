Daikin’dan indirimli klima bakım kampanyası

Başta filtre temizliği olmak üzere klima bakımının önem kazandığı Corona günlerinde sorunsuz bir yaz mevsinin yaşanmasını isteyen Daikin, bunun için indirimli bakım kampanyası başlattı.

31 Ağustos’a kadar devam edecek olan kampanya ile cihazların ilk günkü performansına kavuşmasının kapısını aralayan Daikin, tüm iç ortamların doğru havayla buluşmasını sağlıyor.

Daikin Satış Sonrası Hizmetler Departmanı bünyesinde yürütülen kampanya kapsamında bütün Türkiye’ye yayılmış 500’ün üzerindeki yetkili uzman servislerce gerçekleştirilecek klima bakımlarında yüzde 45’e varan indirimlerden yararlanmak mümkün oluyor. Daha detaylı bilgi veya randevu için Daikin Çağrı Merkezi’nin 444 99 90 numarası aranabiliyor.