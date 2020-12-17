Daikin pandemi sürecinde yatırımını artırdı

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, pandemi sürecine rağmen açık ara sektör liderliğindeki bayrağı taşıdıklarını aktararak, “Pandemi süreci başladığında yüzde 60 bir daralma bekliyorduk ama son 3 ayı geçen yılın üzerinde bir rakamla kapatmayı başardık. Daikin, Türkiye’ye girişinden beri yaptığı en büyük yatırımları bu dönemde gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde ve ekonominin negatif sinyaller verdiği böylesi bir ortamda yatırımlarına hız vermesi Japonya’nın Türkiye’ye olan güvenini gösteriyor” dedi. 15 milyon avroluk yeni bir yatırım ile split klima üretim hattını genişleterek kapasite artıracaklarını aktaran Önder, Daikin Türkiye’nin yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlarken istihdam alanında da yatırımlarını sürdürdüğünü vurguladı. Önder, “Bin 400 kişilik bir ekibimiz var. 2 yıl içerisinde bu sayıyı 2 bin kişiye taşımayı hedefliyoruz. Bu da yüksek teknolojik ürünler ürettiğimiz için hem mühendislik alanına hem yan sanayiye ciddi bir katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.