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Ekonomi

Daikin, internetten alınan klimaların montajını 24 saatte tamamlıyor

Daikin, internet mağazası üzerinden satışını gerçekleştirdiği klimaların 24 saat içinde nakliye ve montajını yapıyor - "www.daikin.com.tr" adresinden alınan ve 24 saat içerisinde montajı tamamlanan ürünlere, 6 yıl garantili ve 12 ay taksitle sahip olma avantajı sunuluyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:39:58 -
Daikin, internetten alınan klimaların montajını 24 saatte tamamlıyor

İSTANBUL (AA) - Daikin, internet mağazası üzerinden satışını gerçekleştirdiği klimaların 24 saat içinde nakliye ve montajını tamamlıyor.

Daikin'in açıklamasına göre, şirket, internet mağazasından alışverişlerde bugüne kadar denenmemiş bir uygulamaya imza atarak yeni nesil e-ticaretin yolunu açıyor.

Şirket, yeni uygulaması sayesinde internet mağazası üzerinden satışını gerçekleştirdiği klimalara 24 saat içinde nakliye ve montaj garantisi veriyor.

Keşif, hizmet ve montajı bir arada sunan Daikin, "www.daikin.com.tr" adresinden alınan klimayı 24 saat içinde adrese getiriyor. Daikin Yetkili Servis elemanları hijyen kurallarına uygun olarak çalışarak montajı tamamlıyor

Sektörün en geniş ürün gamına sahip olan Daikin klimalar 12 ay taksit avantajının yanı sıra 6 yıl garanti imkanıyla doğru ve temiz havayı evinize getirecek.

Online keşif aracı sayesinde klimanın en kolay şekilde belirlenebileceği "www.daikin.com.tr" adresinde, kurumsal whatsapp numarası üzerinden online hizmet almak mümkün. Merak edilen konuların yanıtlarının anında alınabileceği bu uygulamayla klimalar hakkında bilgi alınabiliyor ve devamında alışveriş yapılabiliyor.

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