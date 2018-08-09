0553 313 94 23

Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar nelerdir?

Dahiliye nedir? Hangi hastalıklara bakar?

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:51
Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar nelerdir?

DAHİLİYE NE DEMEK?

İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken  tedbirler noktasında bilinçlendirir ve yönlendirir.

DAHİLİYE HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı içine alır.

Ağız kuruluğu

Karın ağrısı

Göğüs ağrısı ( sol kol ile ilgili ağrılar )

Mide ağrısı

Sıklıkla idrara çıkma

Gastrit

Mide ekşimesi

İshal ve kabızlık

Tansiyon ( buna bağlı baş dönmesi, kulak çınlaması, mide bulantısı, burun kanaması ve kalp ağrıları…)

Terleme

Kalp, Damar, Aort, Damar sertliği, Hipertansiyon, Yüksek tansiyon, Hipotansiyon, Düşük tansiyon, Kalp krizi, Kalp yetmezliği, Taşikardi, Çarpıntı gibi rahatsızlıklar için dahiliye bölümüne görünebilirsiniz.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine tehdit!
    1. Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine..
    2. Çocukları katleden Suudi Arabistan'dan..
    3. Beslenip salındı, 1 kişi daha öldürdü!..
    4. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
    5. FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi..
    6. Ramil Guliyev'den zafer!
    7. Bombayı patlattı: Ve Ali Koç İslam'ı..
    8. Bursaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi..
    9. Antalya'da rezalet! Turistleri kapı..
    10. Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan mesaj
    11. Serçe parmak zedelenmesi tedavisinde..
    12. Vertigodan korunma yolları
    13. Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar..
    14. Guatrın büyüme nedenleri nelerdir?
    15. Tahin nelere iyi gelir?
    16. Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası) nasıl..
    17. Suudi Arabistan'dan göz boyama!..
    18. Kolombiya'da isyan! 3 asker kaçırıldı
    19. Evlililiği yıpratan 4 davranış
    20. Mehri ödenmeden ölen kadının mehri..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları