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Siyaset Daha partililerine söz geçiremiyor, iktidara talip! Kılıçdaroğlu'nun 'görüntüleri yayınlamayın' talimatını da dinlemediler
Siyaset

Daha partililerine söz geçiremiyor, iktidara talip! Kılıçdaroğlu'nun 'görüntüleri yayınlamayın' talimatını da dinlemediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzonlu bir çocuğun kendisi hakkındaki sözlerinden sonra, partililerine, "Görüntüleri yayınlamayın." demişti. Kılıçdaroğlu'nun talimatı partililerde karşışlık bulmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 22:20:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde sahneye çıkmak isteyen çocuğu, isteğini geri çevirmeyek kürsüye kabul etti.

"Bana mikrofonu verin." diyen çocuk, gülümsemelere sebep olurken, bu isteği de geri çevrilmedi.

Mikrofonu da eline alan çocuk, beklenmedik bir anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısındaki, o adam hain, hain. En iyi adam burada. Oyunuzu ona verin.

Çocuğun kendisi hakkındaki sözlerini dinledikten sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine, "Görüntüleri paylaşmayın." talimatı verdi.

Daha sonra gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlardan paylaşanlar olmuş. Derhal silin." diye ikinci bir talimat daha verdi.

Kılıçdaroğlu, her zaman olduğu gibi bu konuda da partililerine söz geçiremedi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'nun talimatını dinlemedi.

Mahmut Tanal ise videoyu kendisi paylaşmayıp, İmamoğlu'nun mesajını reetwet etti.

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