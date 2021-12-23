Daha önce reddetmişlerdi! O ülke İsrail’le normalleşiyor mu?

Münübe Yılmaz

İsrail "Walla" haber sitesi, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in, geçen hafta Endonezyalı yetkililerle yaptığı görüşmede İsrail’le normalleşme ve diplomatik ilişkiler kurma ihtimalini masaya yatırdığını iddia etti. ABD Dışişleri Bakanı’nın söz konusu görüşmeyi Endonezya hükümetindeki en üst düzey yetkililerle yaptığını ileri süren site, diplomatik tanınma olmamasına karşın, Endonezyalı ve İsrailli yetkililerin, son 20 yılda, çoğunlukla New York'taki BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında birkaç defa gizlice bir araya geldiğini savundu. Üst düzey bir ABD'li yetkili, Tel Aviv yönetimiyle normalleşen ülke sayısını artırmak için sessiz ancak oldukça kararlı bir çalışma yürüttüklerini belirtirken, İsrailli yetkililer ise Endonezya ile normalleşme adımları atıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD, 2 milyar dolar “rüşvet” teklif etmişti

Bilindiği gibi, ABD, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru İsrail ile normalleşmesi karşılığında Endonezya'ya 2 milyar dolar rüşvet teklif etmiş, ancak dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi, bu ahlaksız teklifi geri çevirerek onurlu bir duruş sergilemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas ile normalleşen İsrail, daha önce barış anlaşması imzalayarak kendisini tanıyan Mısır ve Ürdün'de de çeşitli alanlarda iş birliği ve projeler yürütüyor.