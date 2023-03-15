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Dünya Daha önce Putin söylemişti! Rusya teklifini tekrarladı
Dünya

Daha önce Putin söylemişti! Rusya teklifini tekrarladı

Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ), üye ülkelerinin katılımıyla çeşitli dallarda düzenlenecek spor etkinliğine ev sahipliği yapmayı teklif etti. Söz konusu teklifi Vladimir Putin, Eylül 2022'de ŞİÖ Zirvesinde dile getirmişti.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 18:43:00 -
Daha önce Putin söylemişti! Rusya teklifini tekrarladı

Rusya Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Oleg Matytsin, Hindistan'da ŞİÖ ülkelerinin spor bakanları ile bir araya geldi.

Söz konusu etkinliğe ilişkin detay vermeyen Matytsin, üye ülkelere "ŞİÖ Oyunları" adı verilen bir etkinlik düzenlemeyi ve bu etkinliğe ev sahipliği yapmayı teklif etti.

Mayıs 2022'de Özbekistan'da düzenlenen toplantıda ŞİÖ ülkelerinin spor bakanları, üye ülkelerin hükümetleri arasında 2022-2024 yıllarında spor alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin eylem planını kabul etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2022'de ŞİÖ Zirvesinde söz konusu etkinliğin düzenlenmesini teklif etmişti.

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Yorumlar

Ali

Bir taraftan insanları katlet ,sonrada hiçbir şey yokmuş gibi davran, alçaklar.

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