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Gündem Daha önce milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten seçim yorumu
Gündem

Daha önce milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten seçim yorumu

Yeniakit Publisher
2023-03-28 10:36:00 -
Daha önce milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten seçim yorumu

Daha önce AK Parti’den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, seçim öncesi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Tatlıses “Sevgili Türkiye’m ve Şanlıurfa’m... Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun” dedi.

Geçmişte AKP’den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses seçimlere dair sessiz kalmadı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Tatlıses, seçim öncesi Şanlıurfalı hemşehrilerine şu sözlerle seslendi:
"Sevgili Türkiye'm ve sevgili Şanlıurfa'm... Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'mda tabiri caizse tırşik (Kürtçe kökenli bir kelimedir ve acımsı anlamına gelir) aşına dönmüş vaziyette... Manasını sorun Urfalılar bilir... Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşehrilerime söylüyorum, bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun."


KAFA KARIŞTIRAN SEÇİM YORUMU

Paylaşımın üzerine 'doğru karar' ifadesi ile ne anlatılmak istendiği merak konusu oldu. Çoğu takipçi "Doğru karar ne çok açık olmamış" yazdı.

İbrahim Tatlıses'i takip edenler kime oy verilmesi için bu paylaşımın yapıldığına anlam veremedi.
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Yorumlar

hayro

Niye anlamadınız? Bu seçim ezilen horlanan maraba gözüyle bakılan: Mazlum milletin son secimidir... BU SEÇİM DEN SONRA BU DEVLETİN ALTINA DİNAMİT KOYANLAR YOK EDİLECEK.bU ÜLKEYİ BÖLECEĞİM DİYEN ÇAKILDAKLILAR AFKANİSTAN DA Kİ GİBİ KAÇACAK ÜLKE BULAMIYACAKLAR..

SIDDIK

Helal olsun sana ibrahim tatlises vatan 'ını seven senin gibi inanç."lı olsun inşallah amin
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