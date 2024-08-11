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Daha önce ismini bile duymamış olabilirsiniz! Bu canlı Erzincan'da görüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-11 18:40:00 -
Daha önce ismini bile duymamış olabilirsiniz! Bu canlı Erzincan'da görüldü

Erzincan’ın Tatlısu köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yediuyur bir evin duvarında görüntülendi.

Serdar Yıldırım ve ailesi, yaz tatili için köyde oldukları sırada evin bahçesinde duvarda bir canlı fark ettiler. Başta bu canlıyı fare olarak düşündüler ve süpürgeyle uzaklaştırmayı denediler. Ancak hayvanın yapısının farelerden farklı olduğunu fark ettiklerinde, cep telefonlarıyla görüntü almaya karar verdiler.

Çekimlerin ardından yaptıkları araştırmada, duvardaki hayvanın nadir görülen yediuyur olduğu anlaşıldı. Yıldırım, “Kış boyunca evimiz kapalı kalıyor. Yazın geldiğimizde bu sürprizle karşılaştık. İlk başta bunu fare sandık ve kovalamaya çalıştık. Ancak kuyruğu ve görünüşü farelerden farklıydı. Sonrasında bu canlıyı görüntüleyip uzmanlara gönderdiğimizde yediuyur olduğunu öğrendik” dedi.

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