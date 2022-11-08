  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karadeniz fıkrası gibi apartman! Gören, bir kere daha dönüp bakıyor

Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL’yi bugün hesaplara yatıracaklar

29 kişiden ikisi öldü! Türkiye için çok önemli uyarı

Türk SİHA'larına görülmemiş kabiliyet entegre edildi! Dünyada eşi benzeri yok... Yunan korkudan titreyecek

Macron'a tarihi kapak! Ha bu da sana ders olsun

Türkiye doğal gaz rezervi! Karadeniz gazında son durum: Bakan Dönmez müjdeyi verdi!

Üçüncü nükleer santral oraya yapılacak! Resmen açıklandı

İYİ Partili isim, dansözlere taş çıkarttı! “Bahçeli” iddiası fos çıkınca bakın nasıl kıvırdı

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a şok mesaj! Resmen yer yerinden oynayacak

Başsavcılık soruşturma başlattı! CHP'li belediyeler için çember daralıyor!
Spor Daha önce çok canımız yanmıştı! O bölge olası bir afete hazır!
Spor

Daha önce çok canımız yanmıştı! O bölge olası bir afete hazır!

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullara yönelik Afet Farkındalık ve İlkyardım Eğitimleri düzenleniyor. Olası bir afete karşı tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:30:00 -
Daha önce çok canımız yanmıştı! O bölge olası bir afete hazır!

 

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullara yönelik Afet Farkındalık ve İlkyardım Eğitimleri düzenleniyor. Kağıthane’de muhtemel afetlere karşı tüm tedbirler alındı.

Deprem başta olmak üzere doğal afetler dünyanın bir gerçeği. Afet durumlarında en çok kayıplar tedbirsizlik nedeniyle gerçekleşiyor. Kâğıthane Belediyesi, afet gerçeğini öğrencilere anlatmak, farkındalık oluşturmak ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgi vermek amacıyla ilçedeki 80 okulda eğitimler düzenliyor.

Okullarda ilkyardım öğretiliyor

Kağıthane’deki ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılıyor. Kâğıthane Belediyesi Sivil Savunma Amirliği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere; çök-kapan-tutun hareketleri, afetlere karşı binalarda alınması gereken tedbirler, toplanma alanlarının kullanımı; bayılma, kanama, soluk borusu tıkanmaları ve hafif yaralanmalarda yapılacak ilk yardımlar öğretiliyor.

99 olan afet toplanma alanları 175'e yükseltildi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin eğitimleri öğrencilerle birlikte takip etti. Afetlerin değil tedbirsizliğin can yaktığını belirten Başkan Öztekin, ''Kağıthane Belediyesi olarak ilçemizde afetlere karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Depreme dayanıksız binaları yıkarak kentsel dönüşümle yeniledik. 99 olan afet toplanma alanlarımızın sayısını 175'e çıkardık. Toplanma alanlarına kare kodlu okuma sistemi getirdik. Düzenli olarak tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Yeni yağmur suyu kanalları ve istinat duvarları inşa ederken mevcutları da yenileyerek güçlü bir altyapı sistemi oluşturduk. Haberleşme, afetlerle mücadelede en önemli konuların başında geliyor. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için son 3 buçuk yılda 80 km'lik fiber optik kablolama yaptık. Deprem başta olmak üzere muhtemel afetlere karşı hızlı ve etkin mücadele vermek ve Kâğıthane’yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kâğıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni kurduk. Şehirdeki 90 noktayı 24 saat canlı olarak izleyebiliyoruz'' dedi.

Kağıthane Belediyesi'nin okullardaki Afet Farkındalık ve İlkyardım Eğitimleri eğitim dönemi boyunca devam edecek. Eğitime katılan öğrencilerin tümüne Kâğıthane Belediyesi tarafından 4 GB'lık mobil internet paketi de hediye ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23