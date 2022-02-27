Daha neler olacak bakalım neler! Kaftancıoğlu bakın nerede ortaya çıktı
Saadet Partisi’nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği Necmettin Erbakan'ı anma programına, teröristlere verdiği destekle bilinen ve "domuz" paylaşımı ile hafızalara kazınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katılması dikkat çekti.
Yeniakit.com.tr
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi'nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği programda anıldı.
Programa, Temel Karamollaoğlu ile birlikte, 28 Şubat zulmünün baş mimarı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.
Erbakan'ı anma programında Canan Kaftancıoğlu(!)
Programa katılımıyla dikkat çeken isimlerden birisi de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.
Ömrünü İslam'a adayan, dindarların özgürlük mücadelesi uğruna darbecilere karşı dik duruşundan bir an olsun taviz vermeyen merhum Necmettin Erbakan Hoca'yı, teröristlere verdiği destekle bilinen ve "domuz" paylaşımı ile hafızalara kazınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun anması hayretle karşılandı.