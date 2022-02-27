  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Daha neler olacak bakalım neler! Kaftancıoğlu bakın nerede ortaya çıktı
Siyaset

Daha neler olacak bakalım neler! Kaftancıoğlu bakın nerede ortaya çıktı

Saadet Partisi’nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği Necmettin Erbakan'ı anma programına, teröristlere verdiği destekle bilinen ve "domuz" paylaşımı ile hafızalara kazınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katılması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 17:02:00 - 2022-02-27 17:03:19
Daha neler olacak bakalım neler! Kaftancıoğlu bakın nerede ortaya çıktı

 Yeniakit.com.tr 

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi'nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği programda anıldı.

Programa, Temel Karamollaoğlu ile birlikte, 28 Şubat zulmünün baş mimarı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Erbakan'ı anma programında Canan Kaftancıoğlu(!)

Programa katılımıyla dikkat çeken isimlerden birisi de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

Ömrünü İslam'a adayan, dindarların özgürlük mücadelesi uğruna darbecilere karşı dik duruşundan bir an olsun taviz vermeyen merhum Necmettin Erbakan Hoca'yı, teröristlere verdiği destekle bilinen ve "domuz" paylaşımı ile hafızalara kazınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun anması hayretle karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay