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Yerel Daha neler göreceğiz bakalım! Taksi̇de böyle tartışma ne gördünüz ne duydunuz
Yerel

Daha neler göreceğiz bakalım! Taksi̇de böyle tartışma ne gördünüz ne duydunuz

Yeniakit Publisher
2023-07-31 13:17:00 - 2023-07-31 14:20:10
Daha neler göreceğiz bakalım! Taksi̇de böyle tartışma ne gördünüz ne duydunuz

İstanbul'da taksicinin “Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum” demesi üzerine yolcular, “Bizi neden beğenmiyorsun abi” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da taksicinin “Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum” demesi üzerine yolcular, “Bizi neden beğenmiyorsun abi” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta uzun süre taksi bekleyen ve taksiye alınmadıklarını iddia eden yolcular, bir süre sonra bir taksiyi durdurarak bindi. Yolculuk sırasında vatandaşlar, taksicilerin kendilerini almadığını söyleyince şoförün tepkisiyle şaşkınlık yaşadı. Taksici, “Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum” demesi üzerine yolcular, “Abi bizim neyimizi beğenmiyorsun” diyerek tepki gösterdi. Bu sözler üzerine yine aynı kelimeleri kullanan taksici, ardından ise “istersen şikayet et korkmuyorum. Ben Arap yolcuları alıyorum, onlar rahat duruyor” diyerek konuşmasına devam etti. O sıra dışı yolculuk anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

Gültekin

HALK İÇİN ÖZELDE OLSA KAMU HİZMETİ YABANLARIN BU AYIRIMCI DAVRANIŞI TASVİP EDİLEMEZ, GEREĞİNİN YUAPILMASI VE TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ GEREKİR. AKSİ HALDE AYIRIMCILIĞI SORUMLULAR DA TEŞVİK ETMİŞ OLUR.
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