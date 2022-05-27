Daha küçücükken beyinlerini böyle yıkıyorlar! Harçlık yetmiyor diye biriktiriyormuş(!)

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Gözü dönen muhalefet, "ekonomik kriz" çığırtkanlığında artık çocukları da kullanmaktan geri durmuyor.

Youtube'da yayın yapan bir kanal, 12 yaşındaki bir çocukla "ekonomi" konuştu.

Çocukların beynini böyle yıkıyorlar!

Ailesinin etkisi altında kaldığı düşünülen çocuk, "Ekonomi valla çöp gibi. Bir gün aldığın şey, bir gün sonra 5 katı oluyor. Bir bakıyorsun dolar 2 bin lira. Yarın geliyorsun 10 bin liraya çıkmış. Bu nasıl oluyor?" dedi.

Yetmiyorsa nasıl biriktiriyorsun çocuk?

Kanalın muhabiri, çocuğa, "Harçlıkların yetiyor mu sana?" diye sordu. Çocuk verdiği cevabında ise "Yetmiyor, biriktirmek zorunda kalıyorum." ifadelerini kullandı.