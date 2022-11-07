  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Daha kaleye geçmeden olana bak!
Spor

Daha kaleye geçmeden olana bak!

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın adalesinde yırtık tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcu en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 17:51:00 -
Daha kaleye geçmeden olana bak!

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın adalesinde yırtık tespit edildi. 24 yaşındaki futbolcu en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber geldi.

Dinamo Kiev maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan 24 yaşındaki kalecinin adalesinde yırtık tespit edildi.

İrfan Can Eğribayat'ın en az 2 hafta sahalarda uzak kalacağı bildirildi.

 

 


Galatasaray'da bir bu eksikti!
Galatasaray'da bir bu eksikti!

Spor

Galatasaray'da bir bu eksikti!

Şarkıcı Hakan Peker'le ilgili flaş gelişme!
Şarkıcı Hakan Peker'le ilgili flaş gelişme!

Medya

Şarkıcı Hakan Peker'le ilgili flaş gelişme!

İtalyan devi Arda için geliyor!
İtalyan devi Arda için geliyor!

Spor

İtalyan devi Arda için geliyor!

Ve Kaan Ayhan nihayet konuştu!
Ve Kaan Ayhan nihayet konuştu!

Spor

Ve Kaan Ayhan nihayet konuştu!

Tümer Metin açtı ağzını yumdu gözünü!
Tümer Metin açtı ağzını yumdu gözünü!

Spor

Tümer Metin açtı ağzını yumdu gözünü!

Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak! İki ülke arası 'Karşılık Erişim Anlaşması'
Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak! İki ülke arası 'Karşılık Erişim Anlaşması'

Dünya

Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak! İki ülke arası 'Karşılık Erişim Anlaşması'

F-15 savaş uçağı düştü: Suudi Arabistan'a ait, eğitim görevi sırasında düştü!
F-15 savaş uçağı düştü: Suudi Arabistan'a ait, eğitim görevi sırasında düştü!

Dünya

F-15 savaş uçağı düştü: Suudi Arabistan'a ait, eğitim görevi sırasında düştü!

Tiroide doğal çözüm: Tiroit fonksiyonlarını iyileştiren besinler
Tiroide doğal çözüm: Tiroit fonksiyonlarını iyileştiren besinler

Sağlık

Tiroide doğal çözüm: Tiroit fonksiyonlarını iyileştiren besinler

İslam Memiş Perşembe gününü işaret etti! Borsa, dolar, altın, gümüş, kripto paradaki beklentileri: Yükseliş sürecek mi?
İslam Memiş Perşembe gününü işaret etti! Borsa, dolar, altın, gümüş, kripto paradaki beklentileri: Yükseliş sürecek mi?

Ekonomi

İslam Memiş Perşembe gününü işaret etti! Borsa, dolar, altın, gümüş, kripto paradaki beklentileri: Yükseliş sürecek mi?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23