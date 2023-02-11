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Gündem Daha kaç can gidecek? Bunların yaptığı en az deprem kadar tehlikeli
Gündem

Daha kaç can gidecek? Bunların yaptığı en az deprem kadar tehlikeli

Alkol nedeniyle hemen hemen her gün birçok masum insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Son tehlike, polisin kontrolü sonucu engellendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:31:00 - 2023-02-11 16:35:16

Alkol nedeniyle hemen hemen her gün birçok masum insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Son tehlike, polisin kontrolü sonucu engellendi.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Bekçilerin yaya devriye görevi esnasında durdurduğu aracın sürücüsü alkollü çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü, “İki birada bu kadar çıkıyor mu ya” dedi.

Eski Tekirdağ Caddesinde Çobançeşme kavşağı mevkiinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçiler, bir otomobili durdurdu. Alkol şüphesi üzerine olay yerine trafik polisi çağrıldı. Trafik polisi tarafından yapılan kontrolde sürücü C.Ç.’nin 0.86 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan şahıs., “İki birada bu kadar çıkıyor mu ya” diye konuştu.

4 bin 64 lira para cezası kesilen C.Ç.’nin sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el konulurken, otomobili de çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

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