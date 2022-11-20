Daha gelmeden rekabetin içine düştü bile!

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, flaş bir isim gündeme geldi. İngiliz basınına göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da çok istediği Hazard transferinde mutlu sona yakın.

Jorge Jesus ile iyi bir grafik yakalayan ve bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, devre arasının yaklaşmasıyla transfer temaslarını sıklaştırırken, ismi daha önce de Süper Lig ile anılan yıldız bir isim için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Real Madrid'in yıldız oyuncusu Eden Hazard için İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atılırken, ünlü spor gazetesi The Sun'a göre Hazard'ın yeni adresi Türkiye ancak Galatasaray değil Fenerbahçe olacak.

Bu sezon Real Madrid'de kabus gibi bir sezon geçiren 31 yaşındaki yıldız, bu sezon La Liga'da yalnızca 3 maçta forma giydi. Gelecek yaz takımda kalması beklenmeyen Hazard'ın ismi daha önceleri de Fenerbahçe ile anılmıştı.

Fenerbahçe eski futbol şube sorumlusu Hasan Çetinkaya’nın yıllar önce yaptığı açıklama "Eden Hazard çok eskiden tanıyorum. Onu 15-16 yaşından beri tanıyorum ve hala Lille'de oynuyordu. Fenerbahçe'ye inanılmaz bir sempatisi vardı. Bana söz verdi. 'Hasan, bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım, bunun ne zaman olacağını bilmiyorum' dedi. Lille'de oynarken henüz 16 yaşındaydı, ellerinde Gervinho ve Sow vardı.Biz sadece Sow'u kendimize çekebildik. Sonra Hazard farklı bir boyuta ulaştı, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biriydi. Hazard bir gün Fenerbahçe için oynayacak" şeklinde konuşmuştu.

Hazard, kariyerine dair yakın zamanda verdiği bir röportajda "Üzgünüm. Deniyorum ama... Üzgünüm. Bir yılım daha var ve neler yapabileceğimi göstermem gerekiyor ama bu kolay değil. Oynamıyorum, daha çok oynamak istiyorum. Olanlar için gerçekten üzgünüm. Ocak ayında ayrılmak imkansız çünkü ailem var ve şehri seviyorum. Ancak yaz aylarında ayrılmam mümkün. Sözleşmemin bitmesine bir yıl kaldı ve bu kulübün kararı." ifadelerini kullanmıştı.