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Teknoloji

Daha fazla ışık yayan LED teknolojisi geliştirildi

Bilim insanları, LED'lerde bulunan yarı iletkenlerden daha fazla ışık yayılmasını sağlayabilecek ve LED teknolojisini daha verimli kılabilecek yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 03:52:00 -
Daha fazla ışık yayan LED teknolojisi geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ABD'li bilim insanları, birçok alanda kullanılan LED teknolojisini daha verimli kılabilecek bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. Geliştirilen yeni yöntemle birlikte LED'lerde bulunan yarı iletkenlerden daha fazla ışık yayılması sağlanabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı profesör Jonathan Schuller ise, yeni yöntem ile birlikte LED teknolojisinde soğurulan ışığı manipüle etmek için kullanılan paketleme bileşenlerine gerek kalmayacağını söyledi.

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