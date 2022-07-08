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Gündem Daha bayram gelmeden… Böyle olur CHP'nin kurbanı
Gündem

Daha bayram gelmeden… Böyle olur CHP'nin kurbanı

CHP'li Maltepe Belediyesi Kurban Bayramı'ndan önce 'Kurban eti' diyerek et dağıtımına başladı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk'ün sosyal medya hesabı üzerinden 'Kurban bayramınız mübarek olsun' diyerek "Kurbanlık et dağıtımımız başladı” ifadelerine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 14:40:00 -
Daha bayram gelmeden… Böyle olur CHP'nin kurbanı

Yeni Akit/Ankara

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Kurban Bayramı'ndan öncesi 'Kurban eti' diyerek et dağıtımına başladı. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk sosyal medya hesabı üzerinden 'Kurban bayramınız mübarek olsun' diyerek "Kurbanlık et dağıtımımız başladı” ifadeleri tepki çekti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; “İslam Dinine göre Kurban Bayram Namazı öncesinde kesilen hayvan kurban olamaz. Eti de kurban eti değildir. Siz ne yaptığınızı ve yaptığınızın hangi dine ait olduğunu biliyor musunuz? MaltepeBelTr”

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