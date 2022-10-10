"Dağlık Karabağ Savaşı" örnek oldu! Türk SİHA'larıyla Azerbaycan'ın taktiğini uygulayacaklar

Fas'ın Türkiye, İsrail ve Çin'den tedarik ettiği İHA'larla cephaneliğini çeşitlendirmesi Batı basının dikkat çekti.

İHA üreticileri giderek daha rekabetçi fiyatlarla piyasaya daha fazla model tedarik etmeyi sürdürürken bir çok ülke İHA cephaneliğini çeşitlendirmeye devam ediyor.

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarını yakın müttefiklerine bile ihraç etmeyi reddetmesi, Çin'in pazardaki boşluktan yararlanarak bir çok ülkeye Wing Loong II ve CASC Rainbow CH-4B gibi silahlı insansız hava araçları satmasına fırsat verdi.

Çin yapımı Chengdu Wing Loong II'yi satın alan Fas, İHA filosunu çeşitlendiren ülkelerin son örneği oldu.

Bayraktar TB2 SİHA'larla Azerbaycan'ın taktiğini kullanacaklar

Batı basınında yer alan analiz yazısında, Fas'ın İHA alımlarına dikkat çekildi. Fas'ın 3 farklı ülkeden İHA satın aldığını vurgulayan yazıda, "Bu silahlı Çin yapımı İHA'ları eklenmesiyle Fas, diğer ikisi Türkiye ve İsrail olmak üzere üç farklı tedarikçiden silahlı İHA tiplerine sahip olacak. Fas'ın Türkiye'nin ünlü Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ve İsrail kamikaze İHA'larını satın alması, kendisine Azerbaycan'ınkine benzer yetenekler kazandırıyor" ifadeleri kullanıldı.

2020 Karabağ savaşında Azerbaycan'ın İHA'ları konuşlandırarak Ermeni ordusuna karşı yıkıcı bir etki oluşturduğu ve Türk SİHA'larının Ermenistan'ın çok sayıda Rus muharebe tankını imha ettiği belirtilen yazıda, "Fas, komşusu ve aynı zamanda ağırlıklı olarak Rus yapımı bir askeri cephaneliği işleten rakibi Cezayir ile potansiyel bir savaşta bu tür taktikleri tekrarlamaya çalışabilir" denildi.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkeler, İHA tedarik kaynaklarını çeşitlendirmenin yanı sıra İHA'ları ortak üretme yeteneklerini geliştirmek için de çalışıyor. Fas'ın Çin İHA'ları için yaptığı anlaşmanın, krallıkta bir dizi İHA üretmeyi de içerdiği bildiriliyor. Rabat'ın, İsrail'le mühimmatları ortaklaşa üretmeye yönelik bir anlaşmayı müzakere ettiği bildirildi."

Star Gazetesi