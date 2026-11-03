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Aktüel Dağılmayan tek yeri plakası kaldı! Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralı kurtuldu
Aktüel

Dağılmayan tek yeri plakası kaldı! Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralı kurtuldu

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Dağılmayan tek yeri plakası kaldı! Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralı kurtuldu

Hatay’da TIR ile çarpışan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilde dağılmayan tek parçanın plakası olması dikkat çekti

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 31 U 2491 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile H.Ş. idaresindeki 31 AVH 528 plakalı Mercedes Benz marka tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla birlikte savrulan Tofaş otomobil kağıt gibi parçalanarak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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