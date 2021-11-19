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Gündem Dağdan kopan kaya parçaları demir yolu hattına düştü! Deprem, Doğu Ekspresi Treni seferini aksattı
Gündem

Dağdan kopan kaya parçaları demir yolu hattına düştü! Deprem, Doğu Ekspresi Treni seferini aksattı

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 şiddetindeki depremde dağdan kopan kaya parçalarının demir yolu hattına düşmesi nedeniyle Doğu Ekspresi Treni seferinde aksama yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 19:20:00 -
Dağdan kopan kaya parçaları demir yolu hattına düştü! Deprem, Doğu Ekspresi Treni seferini aksattı

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde dağdan kopan kaya parçalarının demir yolu hattına düşmesi nedeniyle Doğu Ekspresi Treni seferinde aksama yaşandı.

Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treni Erzurum'da mola verdiği sırada deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü olan tren güzergahındaki Köprüköy ilçesinde, sarsıntının etkisiyle dağdan düşen kaya parçaları demir yolunu ulaşıma kapattı.

Ekipler tarafından demir yolundaki taşların temizlenmesinin ardından Doğu Ekspresi Treni Erzurum'dan hareket ederek seferine devam etti.

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