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Yerel Dağdan düşerek yaralanan ayının iniltileri yürekleri yaktı
Yerel

Dağdan düşerek yaralanan ayının iniltileri yürekleri yaktı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 19:41:00 - 2023-09-12 20:24:04

Hakkari'de dağdan düşerek yola düşen ayının iniltileri cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayının acı çektiği anlar yürekleri yakarken yaralı ayı tedavi edilmek üzere ekipler tarafından bölgeden alındı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi’nde dağdan düşerek yaralandığı tahmin edilen ayının iniltileri yürek yaktı. Yaralı ayı, tedavi edilmek üzere ekipler tarafından bölgeden alındı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, Kazan Vadisi’ndeki arızaya müdahale etmeye giderken yolda yaralı bir ayıyla karşılaştı. Dağdan düştüğü tahmin edilen ayının yaralı olduğunu gören VEDAŞ ekipleri, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğüne bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı ayıyı tedavi üzere bölgeden aldı.

VEDAŞ ekipleri, acılar içinde kıvranan ayının iniltilerinden dolayı çok duygulandıklarını belirttiler.

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