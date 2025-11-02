  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

BAE, İsrail gibi davranıyor. Dubai’ye gitmeyi bırakın. BAE’nin parası Sudanlı çocukların kanına bulanmış durumda

İstanbul’da suçla mücadelede yeni dönem! Havada yakalayıp karada paketliyorlar

Tel Aviv’de İşgalciler Ayakta: Gazze Ateşkesi İçin Sokakları Ateşe Verdiler!

Zonguldak'ta kahvehaneyi taradılar! Ölü ve yaralılar var

Yurtdışındaki Türkleri ilgilendiriyor! SGK başvurularında kolaylık geliyor

Partizanın sigortası CHP’li belediyeden

Osman Kavala için kafayı çıkardılar! Gül’ü, Çiçek’i, Taşgetiren’i, Türmen’i hepsi bir yerde

Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer’den Akit’e çarpıcı açıklamalar: Artık analar ağlamasın Türkiye düşmanları gülmesin

Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!

İsrail Avrupa’yı uyardı! Türkiye Afrika’yı Fethetti dedi ve ekledi. Bunu tanklarla değil, ders kitaplarıyla, sömürgelerle değil, sınıflar, bankalar, camiler ve medya ağlarıyla yapıyor
Yerel Dağda mahsur kalan turist 5,5 saatte kurtarıldı!
Yerel

Dağda mahsur kalan turist 5,5 saatte kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Dağda mahsur kalan turist 5,5 saatte kurtarıldı!

Antalya Kumluca’da dağlık bölgede gezerken ayağını yaralayan Ukraynalı turist Lıumydla Vakula, ekiplerin 5,5 saat süren zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya’nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi’nde dağlık alanda yürüyüş yapan Ukraynalı turist Lıumydla Vakula (54), ayağını yaralayarak mahsur kaldı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık bölgede gezdiği sırada ayağından yaralanan ve üzerine basamayan Ukraynalı Lıumydla Vakula, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler yer tespiti çalışmalarına başladı. Ekiplerin inceleme ve çalışmalarının ardından Vakula'nın araç yolunun bulunmadığı bir noktada olduğu tespit edildi. Bir noktaya kadar araçla giden AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, ardından yaya olarak Lıumydla Vakula'nın bulunduğu yere ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Vakula, daha sonra AFAD ekibi tarafından sedyeye alınarak yaklaşık 1,5 saatlik taşıma sonucunda ambulansın olduğu noktaya getirildi. Lıumydla Vakula, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışması, yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Antalya'da pes dedirten hırızlık: Kameraları boyayıp 5 kilo altını çaldılar!
Antalya'da pes dedirten hırızlık: Kameraları boyayıp 5 kilo altını çaldılar!

Yerel

Antalya'da pes dedirten hırızlık: Kameraları boyayıp 5 kilo altını çaldılar!

Antalya'da fırtınada çatılar uçtu!
Antalya'da fırtınada çatılar uçtu!

Yerel

Antalya'da fırtınada çatılar uçtu!

Antalya'da faciadan dönüldü: Ağaç devrildi son anda kurtuldu!
Antalya'da faciadan dönüldü: Ağaç devrildi son anda kurtuldu!

Yerel

Antalya'da faciadan dönüldü: Ağaç devrildi son anda kurtuldu!

Antalya, Akdeniz’in sanat başkentine dönüştü: Kültür Yolu Festivali başladı
Antalya, Akdeniz’in sanat başkentine dönüştü: Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür - Sanat

Antalya, Akdeniz’in sanat başkentine dönüştü: Kültür Yolu Festivali başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23