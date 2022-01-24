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Yerel Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı
Yerel

Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

Burdur’da yoğun kar nedeniyle dağda araç içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 05:55:00 -
Dağda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

Burdur’un Bucak ilçesi Kestel Dağı’nda meydana gelen olayda, 4 kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yoğun kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirtti. 2300 metre rakıma sahip Akpınar mevkiinde oldukları tespit edildi.

AFAD, sağlık, jandarma ve İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. AFAD ekipleri araç içinde mahsur kalan 4 kişiye 8x8 paletli araçla ulaştı. Araçta mahsur kalan 4 kişi paletli araç yardımıyla indirilerek sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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