Dağda karşılaştı, saniye saniye kaydetti
Bingöl Karlıova'da atıyla gezen bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı karlar arasında görüntüledi.
Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde atıyla gezintiye çıkan Eyüp Ökten, kar yağışının ardından karlar içinde yürüyen bir vaşakla karşılaştı.
Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan Eyüp Ökten, kar yağışının ardından atıyla gezintiye çıktı. Ökten, bir süre sonra nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşakla karşılaştı. Ökten, karlar içinde yürüyen vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.