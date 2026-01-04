Dağda karşılaştı, saniye saniye kaydetti

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bingöl Karlıova'da atıyla gezen bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı karlar arasında görüntüledi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde atıyla gezintiye çıkan Eyüp Ökten, kar yağışının ardından karlar içinde yürüyen bir vaşakla karşılaştı.

 

Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan Eyüp Ökten, kar yağışının ardından atıyla gezintiye çıktı. Ökten, bir süre sonra nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşakla karşılaştı. Ökten, karlar içinde yürüyen vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme..
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
