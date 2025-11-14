Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor
Kış uykusundaki adalet sisteminin içi boş sözde cezaları dağda biten teröristlerin şehirlerde cirit atmasına neden oluyor. Son olarak İstanbul'un Ümraniye ilçesinde trafik tartışmasında aracın önünü kesen maganda camı yumrukladı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ümraniye Tem Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Doğukan Ş. otomobiliyle misafirlerini Dudullu otogara bıraktı. Araçta kızı da olan Doğukan Ş., dönüş yolunda seyir halindeyken kendisini sıkıştırarak yanından geçen 34 FSU 441 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ile sözlü tartışmaya başladı.
Trafiğin sıkıştığı noktada Doğukan Ş.'nin kullandığı otomobilin önüne kesen hafif ticari araç sürücüsü aracından indi. Hafif ticari araç sürücüsü, Doğukan Ş. ile tartışmaya başladı, kısa süre sonra ise aracın camını yumruklamaya başladı. Doğukan Ş.'nin otomobilde bulunan kızı korkuyla ağlamaya başladı. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinde uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
