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Dağcıların yeni gözdesi “Kalinse Kanyonu”

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Kanyonu dağcılar ve doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:52
Dağcıların yeni gözdesi “Kalinse Kanyonu”

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Kanyonu dağcılar ve doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu.


Doğal güzellikleri turizme kazandırmak amacıyla kurulan Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) üyeleri, Baldıran köyünde bulunan içerisine gizlenmiş doğal şelalesiyle görenleri hayran bırakan Kalinse Kanyonu’na gezi düzenledi.


Bugüne kadar içinden hiç geçiş yapılmamış olan doğa harikasından geçen dağcılar, kanyon ve şelalenin doğa sporları ve doğa turizmine kazandırılacak alternatif bir merkez olabileceğini ifade etti. Kanyon içinde kamp yaparak geçişte fotoğraf ve video çekimlerini yapan ekip, doğal bir güzelliğe sahip olan kanyonun tanıtımına da dikkat çekti.


Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan, kanyondan ekibinin daha önce rota işaretlemesi ve keşif amaçlı 2 defa geçerken, kendisinin ilk defa geçiş yaptığını söyledi. Kanyonun çok güzel olduğunu dile getiren Kuvan, “Benim şimdiye kadar geçtiğim eğitim ve eğlence kanyonlarının birleştirilmiş hali gibi. Çok hoşuma gitti ve çok beğendim. Tüm kanyon sporcularına burayı tavsiye ederim. Kanyon hem sulu iken, hem de su az iken geçmelerini, ciddi bir eğitim aktivitesi olarak yapmalarını tavsiye edeceğim” dedi.


Kalinse’nin bölge için de kanyon turizmi açısından ciddi bir yatırım alanı olabileceğini ifade eden Kuvan, “Cazibe merkezi haline getirilebilir. Doğası çok hoş bir bölge, bildiğim Karadeniz iklimi içinde farklı bir iklime sahip olduğunu fark ettim. Açıkçası ben bu duruma çok şaşırdım. Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir bölge, ben senede iki kere eğitim amaçlı gelip kanyon içinden geçmeyi planlıyorum” diye konuştu.


Kalinse Kanyonu geçişi için KAD ekibinin davetlisi olarak gelen Fransız Kanyoncu Tony Hernandez ise "Bu kanyonu geçmek üzere Türk Kanyon Derneği KAD tarafından davet edildim. Bu kanyonu ilk defa geçecektim. İpe girme, boltlama, ipi bağlama gibi bildiğim bilgileri yeniden hatırladım. Benim için çok ilginçti, bu geçişte birçok şey öğrendim. Kanyon içerisinde her şeyi yeniden yapmak gerekti çünkü bazı boltlar yerinden çıkmıştı. Su biraz azdı ama her şey çok güzeldi. KAD’a tekrar bana yaptıkları bu nazik davet için teşekkür ediyorum. Bir gün Fransa’ya geldiklerinde misafirim olmalarını bilmelerini isterim. Çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:52
  1. doğa
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