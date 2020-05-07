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Spor

Dağcılar, ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet veriyor

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:05:32 -
Dağcılar, ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet veriyor

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar için gönüllü hizmet verdiklerini söyledi.

Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona bağlı kulüp ve sporcularının, bulundukları bölgelerde vefa gönüllüsü olarak çalıştıklarını belirterek, "Sporcularımız valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç duyulan illerde 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı oluyor." dedi.

Amaçlarının sosyal dayanışmaya, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Başar, "Dağcılık sporu yapan sporcular olağanüstü durumlarda çok iyi koordine olabilen ve zor şartlarda çalışabilme yeteneğine sahip kişilerdir. Bundan dolayı bu zor günlerin ilk gününden beri gönüllülük esası ile bu desteği sürdürmektedir. Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcu ve kulüpleri, 1999 yılında Marmara'da yaşanan deprem başta olmak üzere birçok doğal afette arama kurtarma alanında önemli çalışmalar yürütmüştür." ifadelerini kullandı.


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