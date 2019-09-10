DAGC’den Başkan Sekmen’e ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ziyarette bulundu.

Genel kurul sonrası yeni seçilen yönetim kurulunun ziyaretinde Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette Başkan Özsoy, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi sunarken, faaliyetler konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin desteği için teşekkür etti.

Yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de kentin tanıtımı ve kalkınması noktasında basının önemli görevler üstlendiğine işaret etti. Sekmen, “Bizler toplumun özetiyiz. Basın da siyasetçiler de, kent yöneticileri de. Kentimizinkalkınması noktasında bizler elimizden gelen gayreti gösterirken, sizler de her zaman olduğu gibi bizlere haberleriniz ve yorumlarınızla destek oluyorsunuz” dedi.