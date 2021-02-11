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Gündem Dağa çıkacaktı! Enselendi
Gündem

Dağa çıkacaktı! Enselendi

Osmaniye'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak istediği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:57:00 -
Dağa çıkacaktı! Enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, V.A'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı. Ekipler, V.A'nın bulunduğu aracı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.

Gözaltına alınan V.A'nın, emniyetteki sorgusunda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak üzere yola çıktığını itiraf ettiği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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